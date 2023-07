El Ente Intermunicipal ENIM administra los fondos que genera el yacimiento El Mangrullo, área cedida a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul tras la privatización de YPF y la pueblada de 1996.

Como ocurre en cada campaña electoral pero más aún en esta, se tranforma en punto de discusión política sin que se planteen los verdaderos problemas de fondo.

El fin de semana, varios medios de Neuquén capital informaron que un contador de Plottier, identificado como Leandro Rattá, habría interpuesto una denuncia penal (no se aclara en qué fiscalía) por malversación de fondos, fraude a la administración pública y abuso de autoridad.

Según lo publicado en el sitio Mejor Informado, “básicamente, la denuncia por el presunto uso arbitrario de fondos del ENIM señala dos hechos. El primero, una colocación de fondos en la empresa M&S Management S.A,, por la suma de 44.363.823 pesos, valuados a valor nominal de julio de 2013. De esa colocación no ha sido recuperado el capital ni sus intereses y actualizaciones. Esto llevaría el monto de esa operación a 3.275 millones de pesos, a esta fecha”.

La colocación de fondos en la empresa M&S se realizó los primeros años de funcionamiento del ENIM, cuando el intendente de Cutral Co era Eduardo Benítez (que ahora participa en actos y apoya al partido Comunidad) y en Plaza Huincul el intendente era Alberto “Tucho” Pérez, tío del candidato de Comunidad, Claudio Larraza, quien se ha presentado públicamente como heredero de su legado político.

La decisión de invertir en financieras como M&S se terminó en 2012, cuando se sancionó una ordenanza que prohíbe ciertas transacciones. En 2013 no se hizo la operación sino mucho antes y desde ese año está judicializado el reclamo de devolución de los fondos.

Según el sitio web capitalino el otro hecho denunciado “es no se ha recuperado el 48 por ciento del total de créditos otorgados. Si bien existiría “la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuál es el importe de cada uno de ellos”, el informe elaborado por el contador Rattá indica que el perjuicio fiscal ascendería a no menos de 1.204 millones de pesos“

La cartera de créditos que no se han cobrado en el ENIM corresponden a la época en que Alberto “Tucho” Pérez intentó que hubiera industrialización en origen y se entregaron créditos millonarios a proyectos que nunca funcionaron o lo hicieron brevemente como la estación de servicio Rhasa, la fábrica de formaldehidos Neuform (luego vendida a Más Energía y recientemente en proceso de remate) y Renesa, entre otros.

Luego se entregaron también créditos a Más Energía, que compró Petrolera Argentina, Renesa y Neuform. Esa empresa también recibió fondos del IADEP e incluso de la MEOPP, la mutual del sindicato de Petroleros Privados. Un error que han pagado todos.

Del lado de Cutral Co, con la intendente de Benítez, se otorgaron créditos a una fábrica de mosaicos que construyó un galpón que al poco tiempo quedó en desuso. Y también un crédito millonario a la empresa Pehuen Fund, que iba a fabricar objetos de acero pero que apenas funcionó unos pocos meses y luego se recuperaron las maquinarias.

En el último tiempo se han entregado créditos millonarios a empresas de Cutral Co y Plaza Huincul con una buena tasa de devolución, como es el caso de la cooperativa El Petróleo, Don Beno y empresas de servicios como Petroneu y últimamente El Pampeano. En pocos casos hubo reclamo judicial por créditos impagos de empresas locales, que terminaron en un acuerdo.

Hay temas que preocupan y que no han sido debatidos en esta campaña electoral en Cutral Co y Plaza Huincul. Tal vez porque priman preocupaciones provinciales que son más relevantes para el gobernador electo, Rolando Figueroa.

Respecto del ENIM, cabría preguntarse: Si la industrialización en origen no funcionó y la fabricación de generadores eólicos tampoco ¿cómo se reconvertirá la matriz económica de la comarca? Será con la energía solar como propone Cutral Co? Será con el parque logístico que propone Plaza Huincul? Qué opinan los candidatos sobre esto? No lo sabemos.

Otro ejemplo de un tema sin resolver es el tratamiento de los residuos domiciliarios. Hasta ahora han trabajado las dos localidades por separado, cuando es evidente que se trata de un problema conjunto. ¿Cómo se puede solucionar, cuándo se terminarán los basureros a cielo abierto?

Un conflicto del que nadie habla es la falta de atención médica en Cutral Co y Plaza Huincul. Es un tema provincial y de capitales privados, es cierto. Pero, en mi opinión, debería preocupar que no haya clínicas privadas en Cutral Co porque toda la demanda recae sobre el hospital zonal y ello repercute negativamente sobre los que más necesitan salud gratuita porque pugnan por un lugar con los que tienen obra social. ¿Qué opinan los candidatos? Se debería intervenir? Este tema tampoco está en la agenda de la campaña.

En las últimas horas parece que la única propuesta es dar golpes mediáticos, hablar de temas superficiales, hacer spots que no profundizan. Y es lamentable porque esta sería una buena oportunidad para un debate serio y sin golpes bajos.