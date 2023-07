A dos semanas de las elecciones municipales, el candidato por Comunidad a la intendencia de Cutral Co, hizo público en una conferencia que recibió amenazas de muerte.

Según las declaraciones de García, fue increpado por cinco hombres el pasado viernes cuando se encontraba con su hijo a la salida el encuentro de box que se realizó en el gimnasio Enrique Mosconi, de los cuales pudo identificar a dos personas que serán denunciadas el lunes ante la fiscalía de turno, dos días después de ocurrido el hecho.

En el momento en que ocurrió no hubo intervención policial sino que el candidato de Comunidad hizo pública la situación después de varias horas de ocurrido y no radicó denuncia.

En su relato también mencionó que ya ha recibido varios llamados de hostigamiento a su domicilio particular y comentó los ataques y actos de vandalismo que sufrieron algunos locales partidarios.

Ayer se emitió un comunicado desde el Frente de Todos en los que se expresa “nos solidarizamos tras los hechos denunciados por el candidato a intendente del partido comunidad que atentan contra los principios básicos de la democracia. Nosotros como espacio político somos defensores de la democracia. y creemos que los debates electorales sedan en las urnas”.

Claudio Larraza, su par en la localidad de Plaza Huincul, manifestó que: “repudiamos enérgicamente cualquier intento de acallar las voces en democracia”. Mientras que Ramón Rioseco emitió un comunicado desde Todos Por Cutral Co, donde se solidarizó y recordó haber enfrentado este tipo de situaciones en su campaña para la gobernación de la provincia

Acompañado por todos los candidatos a concejales de Comunidad y el letrado Jorge Tobares, Rubén “Ojito García”, relató que fue agredido verbalmente y amenazado. “Si no me iba de Cutral Co, me iban a matar”, hecho por el cual expuso la situación y anunció que hará la denuncia formal y que luego emitirá un comunicado de prensa.