Esta obra está considerada como la más grande de la Patagonia, está completamente solventada por el estado municipal y espera ser inaugurada en la segunda mitad de este año.

Sobre el margen oeste de Cutral Co, al lado de Ruta Nacional N°22, está el parque de siete hectáreas que comprende las estructuras trackers montadas y más de la mitad de los paneles instalados. Se busca el aprovechamiento y la apuesta a las energías limpias, y hacia allí apunta la municipalidad de Cutral Co.

Los trabajos se plantean y ejecutan en tiempos récords. El anuncio fue a principios del año 2022 y, a poco más de un año, ya se encuentra en un 65% de avance y con vistas a inaugurar en este segundo semestre. Así lo dio a conocer Walter Mardones, secretario de Infraestructura y Desarrollo Industrial del municipio, quien tiene a cargo la supervisión de la obra para el estado cutralquense. “Es un parque altamente tecnológico y nos pone orgullosos como municipio ser ejemplo de gestión en energías renovables”, aseguró.

Esto último que mencionó Mardones no es a propósito, efectivamente Cutral Co es la primera municipalidad de la Argentina que decide encarar por si sola una obra de tal magnitud con financiación propia. Y así lo afirmó el intendente de la ciudad, José Héctor Rioseco: “Teníamos la oportunidad de hacerlo posible y no dudamos en concretarlo. Fueron meses de estudios de factibilidad positivos previos, y con un firme compromiso hacia las energías renovables, que es hacia donde apunta el mundo, decidimos encarar con decisión y trabajo esta mega obra que está próxima a su etapa culmine”.

Tecnológicamente es un parque con equipamiento ultra moderno y actualizado. Los 5580 paneles solares que dispondrá son montados en estructuras trackers con tres tipos de posicionamiento para brindar un 20% más de aprovechamiento de la energía solar. El ingeniero Mardones especificó que cada panel produce 655 Wp que juntos sumaran al total de 3,5Mwp de la planta, que además posee ya instalada una subestación transformadora, sala de control y sala de servicios.

Hablar del aprovechamiento energético en Cutral Co es vital e importante, ya que es una ciudad que cuenta con un crecimiento constante que se ve reflejado en la expansión geográfica y a eso sumado la necesidad de más servicios. Al respecto, el intendente Rioseco remarcó: “Ya hay avanzadas gestiones con la cooperativa energética local para ofrecerles esta energía para la distribución en la ciudad. Pero ante la necesidad de un plan B, estaremos en condiciones también de alimentar el gran Parque Tecnológico de la ciudad que igualmente presenta una gran demanda energética”.

Se espera que una obra anunciada en inicios del año pasado, este cortando sus cintas inaugurales antes de finalizar este 2023.