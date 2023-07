Ante una multitud, que se dio cita en el predio de la organización a pesar del fuerte viento, el Secretario General, Marcelo Rucci, celebró la firma del acuerdo y anunció que, si en 10 días no se resuelve la situación de los trabajadores de ECPSA, se detendrá toda la actividad en la cuenca neuquina.

En primer lugar, Rucci expresó su alegría por la gran convocatoria, al mismo tiempo que destacó la fortaleza y el apoyo de todos los trabajadores. “La dignidad de los petroleros se defiende en cualquier cancha, con lluvia, con viento, con lo que sea. Se avecinan tiempos difíciles y debemos estar unidos”.

“Tengo la gran obligación de honrarlos porque hemos tenido un líder durante 40 años, y nosotros somos el producto de lo que Guillermo dejó”, enfatizó, y continuó: “No se defienden los derechos de los trabajadores ni de las familias sentados haciéndose los desentendidos, se defienden en la cancha poniendo el pecho, porque esto no es para cobardes”.

Luego compartió que en cada paso de esta gestión, no solo siente la presencia de los trabajadores, sino que tiene el honor de contar con Guillermo a su lado, un hombre consultado, con experiencia, junto a sus compañeros de la comisión directiva y el cuerpo de delegados, quienes están constantemente al tanto del mensaje que deben transmitir y que están disponibles las 24 horas del día para servir a los trabajadores.

Sobre la paritara 2023 que concluyó la semana pasada, Rucci afirmó que fue una negociación muy dura, donde “siempre se habían aferrado a la especulación”. Y agregó: “No estamos defendiendo derechos personales, estamos aquí por ustedes, y todos debemos ser parte del crecimiento de esta organización sindical”.

“Siempre son los trabajadores los afectados por los ajustes, y dije que no me movería de lo que estoy pidiendo, no me movería de lo que vengo a buscar, porque de lo contrario habrá problemas, ya que no cederé ni un centímetro. Hemos tenido la suerte, junto a otros sindicatos, de lograrlo para todos los trabajadores del país. Nuestro sindicato se ha mantenido firme porque tenemos mucha fuerza, unidad, sabemos hacia dónde vamos, y no solo obtenemos beneficios para nosotros, sino también para otros compañeros del país”.

Detalló que se logró cerrar los nueve meses restantes con un porcentaje importante y que, además de la cláusula de revisión prevista para abril, se añade otra en octubre de este año. “Si la inflación se dispara nuevamente, recuperaremos los salarios”, aseguró.

También habló sobre la importancia de ocupar cargos en la política. “Venimos a decirles que queremos crecer como organización, queremos estar presentes, somos muy importantes. El país tiene la mirada puesta en los hidrocarburos, y nosotros hacemos posible que esto funcione. ¿Cómo no vamos a estar aquí? ¿Cómo no vamos a tener personas preparadas que defiendan los intereses de los trabajadores con honestidad, orgullo, pasión y lealtad?”.

Por último, se refirió a los trabajadores de la empresa ECPSA en Picún Leufú. “Hemos tocado todas las puertas, esas familias están pasando por momentos muy difíciles. Le digo a la cámara y al gobierno provincial que tienen 10 días para resolver esta situación, o detendremos todas las operaciones en los yacimientos”.

“Alguien debe hacerse cargo, porque no dejaremos a ningún compañero abandonado en ningún lugar”, expresó.

Previamente, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, enfatizó que el resultado de este acuerdo es el fruto de la “unión, la fortaleza y el trabajo de cada petrolero. Han sido semanas muy difíciles, de intensas negociaciones, donde las empresas se han plantado de una manera que pocas veces hemos presenciado”.