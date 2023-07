El hombre estaba acompañado de una mujer y ambos estaban alojados en un hotel de la ciudad de Chos Malal. Pero la policía los detuvo en la vía pública para identificarlos, cuando caminaban por la vía pública.

En el momento que la policía les pidió el DNI no lo tenían. Los acompañaron hasta el hospedaje, la mujer se identificó pero el hombre dijo que no tenía el documento, dio un nombre falso e intentó no ser identificado.

Así que fue trasladado hasta la comisaría 24 donde se lo pudo identificar y se constató que estaba con prisión domiciliaria en la localidad de Cutral Co, según informó la fiscalía. Así que fue detenido y trasladado hacia esta localidad.

Con información de FM Patagonia de Chos Malal.