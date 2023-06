El candidato a intendente de Cutral Co por Comunidad, Rubén Ojito García, dijo que buscarán dar transparencia a la gestión de los fondos del ENIM, “porque es un logro de los pueblos de Cutral Co y Plaza Huincul. No es de Rioseco ni va a ser nuestro cuando seamos gobierno. Es del pueblo, y como tal lo vamos a respetar”.

Al mismo tiempo, dijo que el objetivo es lograr que el total de los recursos sean destinados a generar beneficios para todos los vecinos y vecinas de Cutral Co, “y no solo para unos pocos. Es hora de defender los fondos del Mangrullo de la familia Rioseco, para que de una vez se vuelquen a la reconversión y el desarrollo de la economía de la ciudad”.

Junto a referentes de todos los espacios como Comunidad, PRO, Avanzar Neuquén, Partido Socialista, Desarrollo Ciudadano, Energía Ciudadana, FRIN, NCN, Unión Popular Federal, Arriba Neuquén, Frente Grande, FSPD y JxC Neuquén; participaron ayer de una multitudinaria caminata por la unidad, que recorrió las calles del centro de la ciudad.

“El ataque de Rioseco al gobernador electo no es más que un intento de desviar la atención y una muestra de preocupación, porque hemos armado un frente opositor que busca ganar en Cutral Co y terminar con la falta de transparencia en el uso de esos recursos que son de todos los vecinos, para ponerlos definitivamente al servicio de su objetivo original de reconvertir la matriz productiva de la ciudad y generar empleo genuino”, indicó ‘Ojito’ García.

A su vez, consideró que si hay alguien que viene hace 16 años haciendo un uso personal de los fondos del Mangrullo “es Ramón Rioseco, su familia y su entorno. El mayor miedo que tienen es que administremos el ENIM de la manera que corresponde. Hoy lo hacen de manera arbitraria, sin realizar los controles y auditorias en tiempo y forma. Por eso queremos dar transparencia al ENIM y ver en qué se destinan los fondos. Han pasado más de 20 años en los que no sabemos a dónde han ido a parar mucho de sus fondos ni el porcentaje de recupero de los créditos”.

Por ese motivo, dijo que en su propuesta para el ENIM contempla transparentar los fondos que ingresan y dar a conocer a la sociedad qué se hace con ese dinero; buscar la tan ansiada reconversión productiva; implementar un plan de créditos blando y accesibles para todos; exigir a la operadora de El Mangrullo que dé cumplimiento a la ley y ordenanza local para que contraté el 80% de trabajadores de la ciudad.

“En los vecinos existe una incógnita sobre qué es lo que se ha realizado con los fondos del ENIM de los últimos 20 años. Se ha hecho asfalto y algunas obras, pero esos fondos se deben volcar a emprendimientos productivos y a la posibilidad de desarrollo y transformación de la economía local”, recordó el candidato de Comunidad; y dijo que con todos esos fondos bien administrados, “vamos a continuar haciendo el asfalto que falta, y vamos a comprometer también al gobierno provincial de Rolando Figueroa, para que los fondos del ENIM sean destinados al fin para el cual fueron creados”.