En la mañana de hoy se informó oficialmente que la lista Neuquén por la Patria no cumplió con los requisitos para participar en las PASO donde se van a definir los candidatos a cuatro bancas de diputados nacionales y al Parlasur.

La cutralquense del Movimiento Evita era candidata a diputada nacional en segundo puesto, pero la Junta Electoral de Unión por la Patria informó que la lista no cumplió con los requisitos.

Se adujo que no se presentó el soporte digital con los avales requeridos pero además en los avales presentados en papel, encontraron que 164 no tenía identificado al partido al que se avalaba y en otros casos estaba la firma pero no el DNI o la identificación de la persona. Y finalmente en otros casos eran de personas que no eran afiliados a alguno de los partidos que integran la alianza Unión por la Patria.

Se resolvió entonces que los candidatos serán Pablo Todero, Rosana Vivero, Juan Linares, María Barragan de la lista Celeste y Blanca 2.