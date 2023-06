Familiares de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara se reunieron esta tarde en Carlos H. Rodríguez y Roca para hacer una radio abierta con la comunidad.

El objetivo principal fue debatir entre los vecinos y vecinas que quisieran escuchar sobre las autoridades locales que gobiernan las dos ciudades y el sindicato petrolero que no los respalda. “En el corazón de Vaca Muerta explota una refinería y parece que los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul parece que no son parte de la comunidad porque no nos han dado respuesta alguna, el sindicato ausente totalmente”, dijo Gabriel.

Laura,otra de las hijas de Herrera indicó que les ha tocado cruzarse en la calle con quienes realizan la campaña política, pero no siente el sostén real. “Nosotros trataremos de hacer todo lo posible para tratar que nos escuchen”, aportó.

El hermano de Fernando se sumó a la actividad con el objetivo de concientizar a la comunidad. Les duele saber que muchas personas, a pesar de que la refinería que se incendió está en Plaza Huincul, “todavía nos preguntan qué pasó”. “Es algo que debería calar hondo en la sociedad”, mencionó.

Finalmente todos coincidieron en que no “se debe naturalizar que un trabajador no vuelva a su casa, con su esposa, sus hijos, su familia”.

El incendio y explosión ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2022, en la refinería que NAO tiene en el parque petroquímico de Plaza Huincul. Hay siete personas que resultaron acusadas por los delitos de estrago doloso agravado y por estrago culposo. La investigación sigue en marcha.