Las fotos del mástil sin bandera en la celebración patria generó indignación de vecinos y vecinas en las redes sociales. Desde el municipio se explicó que la tradicional y enorme bandera de la ciudad no se puede colocar cuando llueve.

Aproximadamente a las 18 una usuaria de Facebook publicó la foto que ilustra esta nota y la frase “todavía están a tiempo de poner la bandera”. Unas horas antes la Municipalidad informó oficialmente que “la Bandera Nacional del mástil principal no se colocó por las condiciones climáticas”.

Se explicó también que “es una bandera de izar de tela de poliamida de 9x16mts, por esas medidas no es conveniente colocarla cuando llueve dado que luego tardaría mucho en secarse y es imposible bajarla mojada. Creímos más conveniente no colocarla.

No es una Bandera simple de mástil común”.

Para la comunidad, la decisión fue equivocada. Que debieron colocarla y esperar a que se seque o tener una bandera más pequeña para estos casos, opinaron los vecinos.

“Honramos nuestra enseña Patria y la Cuidamos y al igual que todos los Argentinos del pasado y del presente la defendemos y la enarbolamos en nuestros corazones”, aseguraron desde el municipio. “Esperamos sepan comprender la situación y entender el motivo por el cual no fue izada”, escribieron en desde el municipio pero la sensibilidad provocada por la campaña hace que cada decisión sea relevante.