Pasadas las 20 horas del día domingo, bomberos de Plaza Huincul tuvo salida desde el cuartel por un aviso de incendio vehicular en un playón de estacionamiento, dentro del barrio Mosconi.

El aviso lo dio bomberos de Cutral Co al cuartel de Plaza Huincul, hubo pedido de convocar a efectivos policiales, y una vez en el lugar indagaron lo sucedido con los vecinos y no se recaudaron precisiones sobre lo ocurrido al no encontrar ningún vehículo. La salida quedó sin efecto, afirmaron desde la estación.