Se encuentra abierto el registro para la inscripción de postulantes voluntarios para participar como autoridad de mesa en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, generales del 22 de octubre y eventual segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre de este año.

Desde el juzgado de Paz de Cutral Co se informó que a partir de hoy, jueves 15, los interesados en participar como autoridades de mesa, podrán realizar la inscripción vía Internet en www.padron.gob.ar o en los juzgados de Paz en el interior de la provincia de 8 de la mañana a 14 horas.

A quienes cumplan con la función de autoridad de mesa se les abonará un pago de 7 mil pesos como autoridad más 3 mil pesos por la capacitación, un total de 10 mil pesos por cada elección. En caso de participar de las tres elecciones también habrá un plus de 10 mil pesos, y de no haber segunda vuelta y participar de las dos elecciones, este plus será de 7 mil pesos.

Los requisitos para inscribirse son: ser mayor de 18 años, figurar en los padrones de la provincia del Neuquén y no estar afiliado a ningún partido político.