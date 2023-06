En la semana en la que se recuerdan los 47 años del denominado Operativo Cutral Co, que implicó la detención forzada y desaparición de vecinos y vecinas de esta ciudad y Plaza Huincul, se recordó al artista plástico Federico Sandoval, autor del mural que refleja la figura de Hebe de Bonafini y que falleció poco después de finalizarlo. Fue en la sede de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, en Cutral Co.

“Hoy le haremos un homenaje a Hebe y a Federico por haber aceptado hacer esta hermosa obra. Ponemos esta placa porque hoy sabemos quién es ella, pero pasados los años otras generaciones vendrán y preguntarán quién era”, dijo la representante de la delegación nacional de Derechos Humanos en Neuquén .

Familiares de Federico Sandoval recibieron un recuerdo

“La idea y lo que marca la Secretaría de Derechos Humanos de Nación es pasar la posta para que las generaciones futuras no olviden. Queremos seguir construyendo memoria, debe estar siempre intacta en esta sociedad. La idea es que todo el dolor y sufrimiento que tuvieron las víctimas se transforme en algo vital y se transmita a los jóvenes. La memoria debe seguir para que haya construcción de ciudadanía”, acotó.

Dora Seguel, hermana de Arlene, joven desaparecida el 12 de junio de 1976

Dora Seguel, hermana de Arlene Seguel estudiante secuestrada y desaparecida hasta hoy, señaló en el acto que “es un día que traemos a nuestros amigos de regreso. Están presentes entre nosotros. Homenajeamos a Hebe, pero en ella a las madres de todo el país y a las de Cutral Co y Plaza Huincul. Hoy comparto con ustedes el pañuelo de mi mamá, como lo hice en ocasiones sumamente importantes como para cuando salió la ley de Punto final, la pretendida idea de darle a los genocidas el 2 x 1 y en los juicios”.

Dora, quien también fue secuestradas, relató a los presentes cómo vió transformarse a su mamá en una Madre de Plaza de Mayo, las que con un pañuelo derrotaron a los genocidas. “El pañuelo era el símbolo de los pañales de sus hijos. hoy las mantenemos acá muy cerca nuestro”, dijo.

Fue el artista plástico Rubén Larrondo el encargado de hablar de Federico, de quien destacó como amigo y colega. “Todos los que conocíamos a Fede sabíamos que era un gran artista y un pintor. No dejaba un día sin pintar. Este es el primer reconocimiento a Fede que se hace merecidamente y espero que no sea el último porque dejó una obra maravillosa. Es imposible no recordarlo cada vez que caminamos, era una persona extraordinaria: simpático, tranquilo, amante de la buena música, buen amigo, estará siempre con nosotros y siempre donde veamos colores”.

Finalmente, Ramón Rioseco destacó el sistema democrático que sigue siendo el mejor, a pesar de todos los problemas. “Sigue siendo el mejor sistema, a veces nos autodescalificamos” y refirió que “tenemos que estar orgullosos de este país”.

De Federico dijo que fue un “cultor de nuestra tierra, es parte de nuestra historia contemporánea de Cutral Co, de tratar de expresar a través de sus dibujos y arte, lo que vivía Cutral Co y estos pueblos. Siempre acompañaba los procesos culturales y de arte en la ciudad. Nos tenemos que sentir orgullosos de los artistas, era muy reconocido por su humildad, además de su arte.