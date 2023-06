Libres del Sur que irá como colectora y en respaldo de la candidatura de Ramón Rioseco, hizo el lanzamiento de su campaña. La lista la encabeza el escultor Aldo Beroisa y estuvo presente además Jesús Escobar.

“En esta nueva etapa estoy por una causa justa, así que voy a seguir y acompañar a Ramón (Rioseco), resolví el acompañamiento y le doy las gracias a toda la gente que me acompaña”, dijo Beroisa. A su turno, Miriam Neira, que va segunda en la lista de ediles señaló la alegría de parte de este proyecto y de ser “mujeres jóvenes para ser parte de la política”.

Por su parte, el presidente del partido Jesús Escobar, destacó la alegría de estar en Cutral Co y les habló a los más jóvenes. “Fui un pibe que vivió y estudió acá en Cutral Co, en el CPEM N° 6 cuando Cutral Co florecía, a los más grandes no les tengo que contar cómo era, pero a los jóvenes les tengo que decir que en los ’90 hubo miseria, desolación y tristeza en Cutral Co”, subrayó.

“Este pueblo tuvo la capacidad de no rendirse, fue ejemplo a nivel nacional de resistencia y dignidad. De ese proceso colectivo surgió una figura que es nuestro compañero Ramón Rioseco. A a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, Cutral Co con su pueblo y con Ramón a la cabeza no solo no se rindió, sino que se transformó en una de las ciudades más pujantes de Neuquén, la Patagonia y Argentina”, subrayó Escobar.

Desde Libres del Sur aportarán su trabajo de desarrollo social, tecnología y perspectiva de género junto a la mirada “de una política solidaria y que está presente todos los días con los compañeros y las compañeras en todos los barrios de Cutral Co”.

Finalmente, el candidato a intendente Ramón Rioseco contó que con Jesús Escobar se conocen de la época de la pueblada (en 1996). “Somos contemporáneos de esta historia, de estar construyendo a Cutral co, para los más jóvenes nosotros tenemos como identidad de la historia el asesinato del soldado (Omar) Carrasco que terminó con el servicio militar obligatorio Con las puebladas hubo un cambio de paradigma, de un modelo de concentración, destrucción y desesperación de parte de la gente, porque había estabilidad versus falta de empleo, estabilidad y futuro”, agregó.

El candidato dijo que Cutral Co el proceso histórico que terminó en el 2001 empezó acá y “producto de las luchas populares, este pueblo fue uno de los resistentes del modelo neoliberal. Se opuso al modelo del gobierno del MPN y a los que ahora dicen que no son del MPN, pero si son y son responsables de la pobreza en la provincia”, subrayó.