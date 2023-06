Como cada mes de junio, se realizaran actividades durante toda semana en conmemoración en un nuevo aniversario del denominado Operativo Cutral Co, con la invitación y participación de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, y Ex Presos Políticos (AFADDEPP), la organización H.I.J.O.S de Cutral Co y Plaza Huincul y Aten.

Habrá muestras fotográficas, conversatorios, proyecciones fílmicas, presentaciones de libros, obras de teatro y danzas desde hoy lunes 12 hasta el día viernes 16 en el salón Mirtha Dovis de la seccional de Aten, ubicado en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co Y en Instituto de Formación Docente 1. Por la mañana el horario es de 9 a 11 horas y por la tarde de 15 a 17 horas.

Se convoca a estudiantes, docentes y público en general, con la intención de compartir un espacio de Memoria Activa y Colectiva.