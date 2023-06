Desde la municipalidad de Cutral Co comunicaron que hubo un acuerdo junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para realizar el pago de un bono aguinaldo por un importe de 20 mil pesos destinado al personal comprendido en los programas de empleo transitorio. La acreditación será por única vez y los empleados del programa Plus, cobrarán a partir del próximo viernes 16 de junio.



En representación de ATE, estuvo presente el gremialista Juan José Saavedra, el secretario general de la seccional Cutral Co y Plaza Huincul, Graciela Vielma, Juan Antio y José Navarrete.



Saavedra agradeció el compromiso del ejecutivo comunal y remarcó que “siempre las reuniones en relación con los aumentos de los trabajadores son en el marco del respeto y un entendimiento por parte de las autoridades de las necesidades de los compañeros trabajadores”.