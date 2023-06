Última información:

El último comunicado emitido esta noche, indica que la producción del gasoducto fue detenida y que se reparará la fisura cuando estén dadas las condiciones. Mientras tanto, el lugar fue perimetrado.

Según indicó el Plan de Respuesta a Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC) de Plaza Huincul y Cutral Co “se aseguró la zona donde esta tarde se produjo una fuga de gas, como producto de la rotura de un ducto en barrio Norte, en Plaza Huincul”.



Luego de relatar donde ocurrió, el PREIC indicó que “la situación no reviste riesgo para los vecinos y no se registraron personas afectadas. Se montó un operativo especial, con un perímetro de seguridad, a la espera de que se den las condiciones operativas para poder reparar el caño”.

Intervinieron Defensa Civil de los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, bomberos voluntarios de ambas localidades, la Policía y las empresas YPF, Camuzzi y TGS, entre otros, para contener la situación. “Se cerró la producción transportada por el ducto y se procederá a su reparación una vez que esté completamente despresurizado”, se aclaró.

“Hasta tanto no este reparado de forma definitiva, se solicita a los vecinos no acercarse a la zona y respetar el perímetro de seguridad”; dijo el comunicado.

Qué se informó sobre el operativo:

Se informó oficialmente que la situación está controlada. “A las 15 una retroexcavadora afectada a la obra del acueducto rompió el gasoducto de YPF que conecta la planta de Loma Negra con la planta de TGS. Los dos operarios se encuentran en buena condición de salud”, se indicó.

“El gasoducto opera normalmente a 60 kilos de presión. Habiendo medido la presión en el punto de entrega, a las 17:30 se constata una presión de 20 kilos”, dice la información oficial.

“El jefe de la planta YPF Loma Negra informó a las 17:30 que se realizaron las acciones necesarias para interrumpir el suministro de gas por esta línea y que se dispuso una guardia de seguridad patrimonial para la custodia del punto de rotura, esperando que se termine de ventear el gas que está en la línea, por lo que en conjunto informan que el evento se encuentra en condición segura, razón por la cual piden desmovilizar”.

“Referentes de la empresa YPF informan que dicha situación no afecta el consumo domiciliario ni la utilización del servicio en casas particulares, afirmando que es completamente seguro que los vecinos hagan libre uso de los artefactos que requieren gas para su funcionamiento como calefactores, cocinas, termotanques”.

La rotura:

Desde la dirección de Defensa Civil de la Plaza Huincul se informó a los vecinos que debido a una ruptura de un caño de gas en el sector del brrio Norte, calle Toloza al final y Avenida Martínez, deberán tomarse algunas medidas de precaución.

“Se solicita a todos los que vivan cerca del sector mencionado que corten el suministro de gas del domicilio y ventilen todos los ambientes”.

“YPF, TGS y la PREIC en conjunto con la secretaria de Industria y Tecnología ya tomaron intervención en el caso y están llevando las maniobras correspondientes en coordinación con el cuerpo de Bomberos de la central 17 de Plaza Huincul”, se informó.

Se solicita mantener calma y se trabaja en la situación.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul se informó que acudieron a colaborar con la fuga de gas en barrio Norte.

En principio, se supo que dos máquinas retroexcavadoras que llevaban adelante tareas en el sector de la manzana mencionada rompieron el caño.