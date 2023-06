Lena es de Austria, y desde el año pasado se encuentra en Cutral Co en el marco de un intercambio estudiantil. Además de concurrir a clases en el CPEM 6, realiza otras actividades y por esa razón le habían prestado una bicicleta para movilizarse. El jueves pasado se la robaron en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul, y tanto ella como sus amigos, emprendieron la búsqueda del rodado compartiendo la historia en las redes sociales.

Lurdes Arias es una de las consejeras de Lena, quien llegó a esta zona en el marco del programa de intercambio estudiantil de YFU (Youth for Understanding), en agosto de 2022.

“Ella estudia en el CPEM 6, va a Kenpo, a teatro, va a Los Dinos y hasta está yendo todos los días al museo a hacer investigación sobre fósiles y realizando, con la dirección de los paleontólogos de aquí, la tesis para entrar en la universidad cuando regrese a Austria”, contó Lurdes.

Con relación al robo de la bicicleta que le prestaron para que pueda cumplir con todas esas actividades, Lurdes señaló que ocurrió el jueves pasado cuando fue a realizar su examen de Kenpo, en la academia que está ubicada en el barrio Altos del Sur, en Plaza Huincul.

A través del Facebook de Lurdes, la joven expresó: “Hola, soy Lena de Austria. Soy estudiante de intercambio aquí en Cutral Co desde el año pasado. Hoy, a 2 semanas de terminar esta experiencia en la Argentina, apelo a su ayuda. Me robaron la bicicleta que me habían prestado para movilizarme y necesito recuperarla, es una (MOUNTAIN BIKE MARCA “SCOTT” color gris oscura R29 y logo escrito en naranja). No puedo pagar una nueva. Doy recompensa por su devolución”.

Si alguna persona tiene datos sobre la bicicleta, se puede comunicar a los siguientes números de teléfono: 2995657037 y 2993247462.