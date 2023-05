Un corte en el servicio de energía eléctrica que no estaba programado se produjo en Cutral Co y afectó a varios barrios. Se espera establecer si obedece al ente EPEN o a la cooperativa Copelco.

La zona céntrica de Cutral Co no cuenta con el servicio -los semáforos no funcionan- y barrios como Cooperativa, Ruca Quimey, Parque Oeste, Pampa, Aeroparque, no cuentan con el servicio.