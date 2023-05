La derrota electoral del MPN en abril pasado abría un nuevo capítulo en la historia del MPN. Nacido de la proscripción política de Perón, el partido provincial había gobernado casi sin interrupciones, salvo por las dictaduras militares.

¿Tan fácil es destruir un partido político de tamaña trayectoria? Ganar una elección y listo. Rumores, mentiras, verdades circulan sobre cómo los refentes más importantes de la lista Azul del MPN en Cutral Co decidieron abandonar el barco, renunciar a sus candidaturas y sumarse, sin rumbo cierto, a la marea violeta de Rolando Figueroa.

César Pérez desmintió que hubiera una reunión en la noche del martes en la seccional del MPN en Saenz Peña. “Lo desmiento, al menos yo no participé de ninguna reunión”, dijo a este medio. Pero otras personas aseguran que hubo gritos, insultos y que volaron algunas sillas.

También que hubo visitas llegadas desde Neuquén capital para dar vuelta la decisión y que se enlistaran todos otra vez en las filas del MPN. “Nadie les dio pelota, es la primera vez que no se le hace caso a los de Neuquén”, dijo un militante.

Sin candidatos, sin militantes, ¿que será del MPN en Cutral Co? En realidad, qué será del MPN en la provincia si muchos siguen este ejemplo. Omar Pérez, que encabezó el éxodo, ensayó una respuesta: “Yo sigo siendo parte del MPN, yo soy parte del MPN y estoy en esta estructura como parte del MPN” dijo. Y aseguró que tomar la decisión “no me duele pero tengo sentimientos encontrados, hice lo que me pedían, este es el lugar donde tengo que estar, entiendo que es la mejor posibilidad de gobernar Cutral Co”.

Declaraciones de Omar Pérez a Cutral Co al Instante

Otro que dio la cara fue Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri quien aseguró que le costó mucho tomar la decisión “porque para mi el MPN es todo” pero entendió que no traiciona las banderas “porque yo lo acompañé tres veces antes a Rolo (Figueroa), ganamos dos y perdimos una”.

Ya en 2011 el MPN fue sin candidato y ahora ocurriría lo mismo. Pero a diferencia de aquella vez, ahora no habría por qué pelear. Incluso los que trabajaron codo a codo con el gobierno provincial, que defendieron la gestión de Omar Gutiérrez formarían ahora parte de esta lista de unidad con Comunidad.

Cuando la puerta casi se cerraba, entraron los petroleros. En la presentación de Rubén García (ver aquí) fueron los más ruidosos y numerosos. Cheuquel será su representante en la lista de concejales, que llegó de la mano de Guillermo Pereyra en persona. El dirigente petrolero es el ejemplo del camaleón.

Más allá de ello sin militantes no hay partido. El único bastión del MPN ahora parece ser Plaza Huincul, pero también allí el MPN se diluye en deslealtades, en cambios imprevistos de camiseta, todo parece desvanecerse, endeble como un castillo de naipes. Habrá que seguir como se sigue escribiendo, día tras día, la historia política de Neuquén.