Como cada año, se celebra en mayo la Semana del Parto Respetado, una iniciativa que se originó en Francia en 2.004 y que avaló la Unicef, para divulgar y velar por los derechos de las mujeres gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto.

En el Hospital de Complejidad VI se realizaron múltiples actividades que incluyeron al personal del establecimiento médico y a futuras mamás.

Hubo reuniones del personal de distintos servicios, como Obstetricia, Enfermería y Pediatría, entre otros, para evaluar aspectos que se pueden mejorar, y también los que arrojan resultados positivos.

En el curso de preparto que se realizó el pasado miércoles, se habló sobre el nacimiento respetado, se contaron experiencias y hubo regalos para las mamás que lo están realizando.

Hubo regalos para las mamás gestantes (Fotos: gentileza)

El jueves se entregó folletería en los centros de salud y el viernes hubo una charla de sensibilización al personal de seguridad, maestranza y cocina del Hospital, sobre la ley de parto respetado, “para que todos podamos hablar el mismo idioma y todos podamos trabajar por el bien de las pacientes”, explicó la licenciada en Obstetricia Vanesa Valenzuela a este medio.

Por su parte, la licenciada Patricia Méndez, señaló que la libre elección de la mujer gestante sobre la forma en que quiere dar a luz en la institución, está contemplada en la ley de parto respetado: “la libre posición es algo que no solo favorece el trabajo de parto y la comodidad de la paciente, si no que también nos favorece a nosotros para no tener que estar utilizando medicación, porque por ejemplo, con la paciente en vertical las contracciones suceden naturalmente y porque la paciente, eligiendo su mejor posición, puja mejor”.

El servicio de Obstetricia cuenta con el banco de partos

Contó también que “nosotros incorporamos hace ya bastante el banquito de partos; tenemos un sillón de partos; tenemos también una cama llamada TPR donde se puede hacer el trabajo de parto, el parto y el posparto, y en el caso que la paciente quiera parir en cuclillas o en una posición invertida, lo puede hacer tranquilamente, porque tenemos los medios para poder hacerlo”.

La mariposa azul y la hora sagrada

Durante los eventos por la Semana del Parto Respetado, también hubo una capacitación sobre “la mariposa azul”. “Es un símbolo en Obstetricia, que se utiliza en la puerta de mamás que por alguna razón han perdido bebés. Esto también es parte del parto respetado… todos los que sabemos que está esa mariposa en la puerta, sabemos que hay una familia que ha perdido un bebé y está en duelo. Entonces todo el equipo se maneja de una forma coordinada, para no molestar a esa familia, para permitirle hacer su duelo y todos entendemos ese código”, explicaron las licenciadas.

Contaron además, que en el Hospital se trabaja con lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y uno de ellos, quizás no tan conocido, es el que se conoce como “la hora sagrada”: “trabajamos junto con Pediatría en el contacto precoz, en el apego, en el contacto piel a piel apenas nace el bebé. Por todo el tiempo que la mamá lo quiera, ponemos la piel del bebé en contacto con la piel de la mamá, y se le hacen todos los controles, sobre el pecho de la mamá. Esto se puede hacer si el bebé nace sano y eso lo evalúa el pediatra. Esto se llama COPAP”.

Es importante resaltar que si por alguna razón la madre no puede realizar ese primer contacto, puede hacerlo el papá o la persona que la mamá haya designado para tal fin. “Es sumamente importante para el recién nacido. Mucha gente no lo sabe y son prácticas que mejoran mucho la calidad de vida del bebé fuera del útero”, concluyeron las obstétricas.