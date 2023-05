La organización sin fines de lucro Manos Amigas y Conciencia Animal realizó un llamado desde su página oficial, para que los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul intercedan antes las autoridades vecinales, y soliciten que se presten las instalaciones para realizar las campañas masivas de castración de mascotas.

El grupo proteccionista viene alzando la voz desde hace ya tiempo, exigiendo a ambos municipios que cumplan con las ordenanzas que avalan el control de la población canina y felina, de manera efectiva y constante. De hecho, el pasado 29 de abril, cuando se conmemoró el Día del Animal, durante una concentración que se realizó en el límite que une a ambas ciudades, los reclamos se dirigieron concretamente a Plaza Huincul, donde desde hace al menos 6 meses no se realizan esterilizaciones.

También le llegó el turno a Cutral Co: luego de un encuentro de mascotas que organizó la municipalidad en la plaza San Martín, indicaron que también es necesario agilizar el sistema de turnos de las castraciones gratuitas, y realizarlas de manera masiva, para alcanzar el anhelado control de población animal.

Necesitan las sedes barriales

“Aʏᴜᴅᴀɴᴏs sᴏʟɪᴄɪᴛᴀɴᴅᴏ ᴀʟ ᴘʀᴇsɪᴅᴇɴᴛᴇ ᴅᴇ ᴛᴜ ʙᴀʀʀɪᴏ ᴏ̨ᴜᴇ ᴀᴄᴄᴇᴅᴀ ᴀ ᴘʀᴇsᴛᴀʀɴᴏs ʟᴀ sᴇᴅᴇ ᴘᴀʀᴀ ʟᴀ ʀᴇᴀʟɪᴢᴀᴄɪóɴ ᴅᴇ ᴄᴀᴍᴘᴀɴ̃ᴀs ᴅᴇ ᴄᴀsᴛʀᴀᴄɪóɴ ᴀ ʙᴀᴊᴏ ᴄᴏsᴛᴏ, para que podamos estar cerca de los vecinos que no tienen cómo llevar a su animalito a castrar y poder así continuar con este servicio a la comunidad”, indica el posteo del grupo, que tiene 10.000 seguidores en Facebook.

Según se señala en la publicación, al parecer las autoridades de las sedes vecinales son reacias a prestar las instalaciones para las campañas de castración a bajo costo, y anteponen argumentos poco convincentes.

“Incluso nos han llegado a decir que no podían comprometerse dándonos un día la sede ya que tienen que tenerla disponible por si algún vecino la necesita para festejar algún cumpleaños, siendo que aún no estaba siquiera reservada esa fecha. Esta actitud nos resultó bastante egoísta teniendo en cuenta que la campaña de castración no solo beneficiaría a una familia (como en el caso de un cumpleaños) si no a toda la comunidad”, se comentó.