El servicio de Imágenes del hospital de Complejidad Media hoy realizan un quite de colaboración. La medida de fuerza la llevan adelante porque el tomógrafo está roto y los equipos de rayos les falta mantenimiento, entre otras cosas.

Está comprendido el personal que realiza tomografías, mamografías y rayos. La referente gremial de ATE, en el hospital, Anabela Cuevas explicó que a la rotura del tomógrafo se le suma que “una serie de equipos no le están haciendo el mantenimiento, tenemos un equipo de rayos fuera de serie es un equipo viejo, el mamógrafo no lo tiene hecho, no tenemos el dosímetro que mide la radioactividad, un carro de emergencia tiene dificultades”, describió la dirigente.

El jefe del servicio, Nahuel Pérez viajó hasta el Neuquén al CAM y hoy, supuestamente, está la orden de pago para la reparación del tomógrafo. “No tenemos respuestas del resto del servicio”, subrayó. Hay una donación del hospital de Chos Malal, pero no hay transporte para traerlo, acotó.

No hay una inversión real dentro del hospital en equipamiento, según acotaron.

“Agradecer al cuerpo técnico que a pesar de todas las falencias el trabajo sale. Le ponemos toda la buena onda, hace 19 años que están y nunca tuvieron una calibración como corresponde si es posible se debe hacer cada dos años”, cosa que no ocurre. El personal de electromedicina hace las reparaciones, pero para salir del paso, explicó Paula Méndez, la jefa de los técnicos.

El personal especificó que este hospital es cabecera y se realizan prestaciones aranceladas. Después de las 18 “hacemos la atención de Añelo, Rincón, Picún y toda la comunidad y siempre lo mismo. Llegó el momento de decir basta. Y ojalá que tengamos pronta respuesta para todos los que nos está pasando”,

Lorena Medel explicó que los equipos que están con inconvenientes son los que funcionan con radiación. “Son los que necesitan un mantenimiento preventivo para su funcionamiento. Es muy importante que el rol que ha ocupado el diagnóstico por imágenes en la actualidad y la sociedad, la comunidad la necesita no solo la parte médica”, subrayó.

“Buscamos de alguna forma informar y visibilizar este problema para que tengamos una respuesta resolutiva y que hay un plan de mantenimiento y renovación de los equipos y es muy difícil contar con los repuestos o calibración y que se trata de empresas multinacionales y no tiene una soberanía de este campo”, acotó.

En 2018 hubo un intento de hacer un plan preventivo de control de los equipos en toda la provincia pero quedó sin efecto.

Mientras tanto, la atención está suspendida.