Este domingo quedan 84 días para el día de las elecciones para la ciudad de Cutral Co. Será con voto electrónico y en forma simultánea con Plaza Huincul.

Con menos de tres meses de campaña por delante, los partidos políticos comienzan con las tareas proselitistas y definen sus candidatos.

Por el lado del oficialismo, Ramón Rioseco se postulará e incluso ya adelantó que uno de sus candidatos a concejal será el ciclista Roly Navarrete.

En la oposición está claro que por el MPN irá el abogado César Pérez, que se presentó a internas partidarias hace varios meses.

Por el partido Comunidad, del electo gobernador Rolando Figueroa, se presentaría el abogado Rubén García Ceballos. Todavía no hay confirmación oficial de más candidatos, pero suena Francisco Sánchez del FIT, Alanaris del PRO, entre otros.

En ese panorama, se realizó una encuesta de intención de voto que marcará un inicio, un punto de partida. La realizó la consultora Lanza sobre 290 casos.

Como era de prever, quien tiene mayor intención de voto es Ramón Rioseco con un 57%, lo sigue Pérez con el 16% y Comunidad con un 11% aunque el candidato tiene un nivel de desconocimiento por parte de los encuestados cercano al 90%, es decir mucho para crecer pero poco tiempo para hacerlo.

Ramón Rioseco tiene alto nivel de conocimiento y una imagen positiva del 67%. Con ese piso es que intentará retomar el cargo de intendente, que dejó hace casi 8 años.

Con datos tan positivos, podría decirse que no debería escapársele el triunfo, pero hay algunas variables para analizar. Una de ellas es que el 21% de los votantes encuestados aún no se decidió, un porcentaje relativamente alto. Otro escenario posible es que los votos de la oposición no se dividan sino que se concentren detrás de una figura y se polarice la elección. Allí se vuelven más decisivos los votos de los indecisos. Y finalmente, más allá de un previsible triunfo de Rioseco, habrá que ver cómo queda conformado el Concejo Deliberante que hasta ahora ha sido prácticamente oficialista.

Las elecciones se definen a pocas semanas del día de la elección, en todo caso esta encuesta marca un inicio, un punto de partida.