La policía informó que un hombre de Plaza Huincul denunció que quisieron estafarlo cuando vendía una butaca Nissan Bersa en la red social Facebook

La denuncia fue radicada el 19 de abril, en la comisaría 6 de Plaza Huincul. El hombre contó que había puesto a la venta la butaca, se comunicaron de un teléfono con numeración 299 y le pidieron CBU y número de cuenta.

Primero intentaron estafarlo con el cuento de la transferencia mal hecha, le dijeron que en vez de transferirle 20 mil pesos le habían transferido 200 mil. Lo llamaron en una segunda instancia como personal del banco Macro y le quitaron datos.

Él no hizo ninguna transferencia pero al otro día fue al banco y le habían tomado un crédito por 1.300.000 pesos pero la entidad bancaria no lo otorgó hasta no corroborar personalmente con el cliente. Así que finalmente no se produjo la estafa.