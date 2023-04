Luego de las elecciones del pasado domingo, y si no pudiste votar o preferiste no hacerlo, se debe realizar un trámite para justificar tu no voto. Tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul, el lugar para hacer las consultas son los Juzgados de Paz de ambas ciudades, pero aquí te dejamos algunas nociones para tener en cuenta.

Según explicó la Jueza de Paz cutralquense Claudia Vega a este medio, los ciudadanos que estaban habilitados para votar y que por diversas razones no lo hicieron, pueden optar por justificar su no voto, o pagar una multa.

En el caso de aquellos que extraviaron su DNI, deben hacer una exposición en la comisaría y presentarse en el Juzgado de Paz hasta el 16 de mayo. Lo mismo pueden hacer las personas que el domingo 16 de abril se encontraban a más de 200 kilómetros del lugar donde debían sufragar, y que seguramente, tramitaron un certificado en una sede policial.

Puede suceder también que algunas personas no regresen a la zona antes de la fecha estipulada por cuestiones personales, como puede ser el caso de los estudiantes universitarios. En este caso, Vega explicó que a partir del 2 de mayo, la Justicia Electoral abrirá un link para subir esas justificaciones.

Para justificar el no voto, existe un formulario en los Juzgados de Paz y es el que deben solicitar los interesados.

Para aquel que prefiera pagar la multa (que se estima en un monto algo superior a los 2000 pesos), puede acceder al siguiente link:

https://pagodetasas.jusneuquen.gov.ar/tasasJusticia