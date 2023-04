El proceso se inició hace varios años y está en sus instancias finales, a la espera de una última queja de la Fiscalía de Estado de Neuquén ante la Corte Suprema.

Según publicó el periodista Guillermo Berto, hay una sentencia firme que obliga al gobierno provincial a pagar casi 867 millones de pesos, unos 4 millones de dólares.

El acueducto se rompe, no muy seguido pero sufre roturas. Genera unos 750 metros cúbicos por hora lo que no alcanza a abastecer a Cutral Co y Plaza Huincul que reciben 2000 metros cúbicos desde Buena Esperanza.

La idea de construir un acueducto de Los Barreales fue del gobernador Jorge Sobisch pero quien lo siguió en el cargo, Jorge Sapag aseguró que no había previsto la provisión de energía eléctrica ni el dinero para expropiar tierras para poner en producción.

Pero la obra estaba en marcha, así que desestimó la idea de usarla para riego y pasó de 2000 metros cúbicos hora a los 750 que produce ahora, pero de agua potable.

Justamente esas idas y vueltas, esas desinteligencias políticas, son las que generaron el reclamo. El argumento de las empresas Riva, Codam y ENSA se basó en varios puntos:

• «La obra tuvo numerosas alteraciones y modificaciones, entre ellas, cambió el destino originariamente previsto, de una obra de riego a una de provisión de agua potable, lo que produjo sensibles variaciones en las tareas».

• Mayor permanencia de obra;

• Reconocimiento de suelo duro;

• Diferencia de índice del material de composición de la cañería instalada (PRFV);

• Atraso en el pago de los certificados de re determinaciones de precios e intereses;

• Diferencia en la aplicación de la metodología de cálculo de las redeterminaciones de precios.

En definitiva, el gobierno provincial volverá a pagar por una obra que no cumple con los objetivos originales y a duras penas cumple con los objetivos modificados.

En estos días se realiza una nueva intervención al acueducto, con dinero de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, para incrementar la cantidad de agua a potabilizar.

Con información de Guillermo Berto (@GuillermoBerto) para el diario Río Negro

