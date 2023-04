Hoy, falleció Federico Sandoval, el artista plástico que permanecía internado desde marzo en el hospital de Cutral Co.

Su deceso causó tristeza entre familiares, amigos, sus colegas,y la comunidad en general. Sus restos no serán velados, será trasladado directamente hasta el cementerio de Cutral Co.

Sus últimos trabajos fueron el mural que está plasmado en la Subsecretaría de la Mujer; en el Centro Cultural y el año pasado en Copelco.

Federico Sandoval, artista plástico local

Sandoval estuvo dedicado a la pintura de la “cultura étnica” y con su obra “Caleuche” logró obtener su última distinción en el Salón Patagónico de Artes Visuales 2012 de Pintura y Dibujo. En sus últimos trabajos estuvo dedicado al “puntillismo”.

El reconocido artista plástico fue autodidacta.Tenía 67 años y había nacido en Cutral Co. Su producción fue muy amplia. Desde 1984 comenzó con su participación en las muestras colectivas e individuales organizadas a nivel local. Sus trabajos pudieron verse en Las Lajas, Zapala, Chos Malal y Neuquén; también en la Feria de la República en Buenos Aires.

Tuvo participación en la muestra colectiva en el Salón Azul del Senado de la Nación, integrando una delegación de Neuquén con los artistas Oscar Campos y Miguel Bonetto. En septiembre de 2012 había logrado una mención del jurado en el Salón Patagónico de Artes Visuales 2012 de Pintura y Dibujo y su exposición en la Legislatura neuquina.

La obra se denomina “Caleuche, leyenda mapuche”. Sus obras son pequeñas pero también hubo de grandes dimensiones. En algunas instituciones oficiales pueden apreciarse sus trabajos.

Desde Cutral Co al Instante despedimos al artista plástico y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.