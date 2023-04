ATEN convocó a paro y movilización por los 16 años del asesinato de Carlos Fuentealba y, por éste motivo, no habrá clases en Plaza Huincul y Cutral Co, donde todavía no se informó de ningún acto ni concentración.

Las agrupaciones llamaron a concentrarse a Marcha de la Dignidad y Memoria para conmemorar un nuevo aniversario. Será el próximo martes 04 de abril a las 11 de la mañana en el monumento General San Martín de la ciudad Neuquén capital.

