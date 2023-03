Apenas se compartió en las redes sociales, la colecta para reunir dinero para comprar un papel especial que se necesita para una máquina de Braille, dio sus frutos: los 47.000 pesos iniciales que se necesitaban para comprar el material que debe usar en el secundario Tomás.

Se trata de un chico no vidente que concurre al CPEM 20, se duplicó y su mamá no solo pidió que los vecinos solidarios no envíen más dinero, si no que también agradeció a la comunidad su valioso aporte.

El martes la publicación de una campaña para reunir dinero para comprar papel Chambril, que tiene un gramaje especial y se usa en las máquinas Perkins para la escritura en sistema Braille, se difundió rápidamente entre los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul, que no dudaron en hacer aportes de dinero para colaborar.

El material es el que necesita Tomás Riquelme, un alumno no vidente que cursa 2º año en el CPEM 20, en el turno mañana. La colecta la organizó Nadia Carrizo, una mamá de un grupo de voley que conoce el caso del adolescente.

Con el dinero que se reunió, e incluso con la donación de algunas hojas de papel Chambril que fue donado desde Plottier, Tomás contará con el material para todo el año escolar.

Su mamá Cecilia contó que los fondos se reunieron en unas pocas horas, gracias a la enorme difusión que permitieron las redes sociales: “Pido a la comunidad que ya no envíen más dinero a la cuenta publicada, porque sería injusto seguir reuniendo: “se compraron dos resmas de 1000 hojas, que costaron 70 mil y un poco más, y se publicó o gastado y lo reunido”.

“No pensé que hubiera tanta gente solidaria, estamos agradecidos de corazón por este gesto enorme que tuvieron todos en colaborar”, expresó la mamá de Tomás.