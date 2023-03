Esta mañana se hizo la conferencia de prensa, antes de las capacitaciones que durante dos jornadas se harán en Plaza Huincul.

Los padres de la joven estudiante que fue víctima de femicidio, Micaela García llegaron a Huincul y fueron recibidos por el intendente Gustavo Suárez y Soledad De la Cruz, del bloque FC-UN que promovió su visita.

“Es necesario profundizar la capacitación de la Ley Micaela. La verdad que la lucha que vienen llevando ustedes a través de lo sucedido es muy triste, siempre deja secuelas”, dijo el intendente Suárez. Recordó que a lo largo y ancho del país tanto Yuyo García como Andrea Lescano, a través de la Fundación brindan la capacitación. “Es muy importante para que nuestros derechos y obligaciones se cumplan. es una lucha para la igualdad y las oportunidades. Como política social y sobre todo de igualdad en la comunidad, la llevamos adelante entre todos”, acotó.

Soledad De la Cruz subrayó la importancia y la colaboración que hubo desde la secretaría de Relaciones Institucionales y Ciudadanía a cargo de María Emilia Geobattista para llevar a cabo la actividad.

“Es cómo aportar una herramienta más para erradicar la violencia, la sensibilización, el conocimiento es el primer paso. María Emilia nos dijo que si y nos pusimos a trabajar y hoy estamos pudiendo brindar esta capacitación abierta y gratuita y mañana a las 10 para el personal municipal”, describió.

Yuyo García habló sobre la tarea que lleva adelante la Fundación y la importancia de la implementación de la ley que lleva el nombre de su hija, víctima de femicidio.

“Es necesaria y también nos hemos dado cuenta lo que han trabajado localmente porque Soledad me invitó para hacer este viaje con los talleres y sobre violencia, y me decía que hay un recorrido. No es algo que se esté dando en todos los lugares el país en algunos si, en otros muy poquito y en otros nada”, aportó.

De su hija dijo que “tenía una característica que era muy activa. Militaba en el peronismo en la JP Evita y era muy activa, si podía estar en tres lugares a la vez. Creemos que la ley permite que ella esté en un montón de lugares a la vez”.

“Cuando se promulga la ley, ordenó la tarea de la fundación. al principio salimos a contar lo que es la ley Micaela. Después nos pareció que había algo más que contar, se hizo una capacitación y hoy estamos haciendo casi exclusivamente talleres, hay 15 personas que capacitan en la fundación. Encaramos esta tarea estratégicamente, nos dimos cuenta que cómo pensamos que hay que implementarla es hay que apelar a la educación popular y a la pedagogía de la pregunta”, destacó.

La madre de Mica, Andrea, dijo que a ella le gustaba estar en todos lados. “Nos hemos ido repartiendo porque la realidad es que a pesar de ser bastantes en la fundación no podemos hacer lo que ella hacía sola. Hay aristas que no podemos suplir”.

La capacitación de este miércoles por la tarde, a partir de las 18:30 es libre y gratuita aunque acotada al espacio disponible. En el centro cultural Gregorio Álvarez.