En la semana que termina, el servicio de pediatría del Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul se vió resentido, cuando los médicos se plegaron a una medida de fuerza de cuatro días, que se tradujo en la suspensión de la atención por consultorio.

De manera casi paralela, se difundió el llamado para incorporar médicos al sector y a otros servicios del nosocomio.

Según se dio a conocer en las redes oficiales del hospital local, se lanzó el llamado para incorporar médicos pediatras, generalistas, y especialistas en tocoginecología.

En el caso de los pediatras, se especifica en la publicación que se los convoca para realizar tareas asistenciales en consultorios, internación y recepción de partos y cesáreas. Como actividad extraordinaria, se especifica que se deberán realizar guardias activas y pasivas.

Dentro de las condiciones laborales se solicitan 40 horas semanales con dedicación exclusiva y se ofrece nombramiento en planta.

Sin embargo, el llamado no menciona cuántos profesionales se pretende sumar a la planta actual de pediatras, y éste no es un dato menor, porque la medida de fuerza que se llevó adelante se basó en ese punto: según se conoció, actualmente hay 6 profesionales en ese sector, cuando se considera que al menos deberían ser 12 para cubrir las necesidades de la población de la vasta Zona Sanitaria V, que determina la atención no solo de Cutral Co y Plaza Huincul, sino también la de ciudades y parajes cercanos.

La convocatoria para sumar profesionales también incluye médicos generalistas y/o de familia, para atención de consultorios, tareas de docencia con residentes y visitas programadas a áreas rurales y urbanas.



El llamado también es para médicos con especialidad en tocoginecología, para tareas de ginecología clínica y otras especificaciones que figuran en el comunicado.

Para todos los casos, se deben enviar CV y se puede solicitar más información, a los

siguientes correos electrónicos:

Para pediatría: [email protected]

Para médicos generalistas y especialistas en obstetricia: [email protected]