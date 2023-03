Se cumplió esta tarde una nueva marcha para recordar a los desaparecidos de la última dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976.

Los asistentes se reunieron en la plazoleta, en el límite entre las dos ciudades y desde allí pasadas las 18 marcharon hacia el monumento a la Memoria.

Uno de los referentes de la agrupación de familiares e hijo de los desaparecidos Sirena Acuña y Oscar Hodola, abrió el acto que tuvo la palabra de los representantes de las organizaciones políticas y sociales que se sumaron: el PTS, el Polo Obrero, el grupo Alkitara, entre otros.

Este 24 contó con la participación de las familias de los tres obreros muertos en la explosión de NAO. “Esa explosión arrasó con todo. En ese lugar estaban Fernando Jara, Gonzalo Molina y mi papá, Víctor Herrera, trabajando”, dijo una de sus hijas.

“¿Cómo puede ser que en un lugar de trabajo pierdan la vida?. Si, cuando la seguridad no está y los responsables no hicieron nada para evitarlo es evidente que eso suceda. Podría pasarle a cualquier trabajador”, dijo. “¿Cada cuánto explota una refinería?, ¿cómo puede ser que sea algo normal para un pueblo que ha peleado tanto y ha tomado las calles para luchar?. Nosotros marchamos por los tres, pero también por sus compañeros para que sus familias no tengan que estar llorando”.

“Nunca nos vamos a poner en contra del trabajador, pero si vamos a luchar para que los responsables respondan ante la justicia y las familias. Esta lucha es para ustedes”, concluyó.