Hoy, 22 de marzo se cumplieron seis meses de la explosión e incendio de la destilería NAO y en la que murieron Fernando Jara, Gonzalo Molina y Víctor Herrera. Sus familiares convocaron a una caravana y bocinazo para no olvidar lo ocurrido y exigir justicia.

El punto de encuentro fue la plaza San Martín y desde allí partieron los vehículos con las pancartas, la bandera y las bocinas. En la convocatoria que realizaron mencionaron: “Salimos a las calles nuevamente…Caravana y bocinazo. Sumate para seguir pidiendo justicia. Para que no vuelva a ocurrir, para que los trabajadores vuelvan con vida a sus casas, para que no quede impune, porque sin justicia no hay paz”.

El próximo sábado se inaugurará un mural en la sede del barrio Pampa, porque es el barrio donde vivían los trabajadores. La convocatoria es para las 17. El artista plástico Damián Meco es el autor del mural.

Como informó este medio, el próximo 31 de marzo se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos en la causa que se inició tras la explosión. Hay ocho personas a las que la fiscalía buscará imputar, cinco varones y tres mujeres. Además de la fiscalía, los familiares están constituidos como querellantes.

La explosión ocurrió la madrugada del 22 de septiembre. Desde entonces, los familiares realizan diferentes actividades para mantener el recuerdo de lo ocurrido y el reclamo de justicia.