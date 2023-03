Hoy, jueves 16 de marzo, el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz dio su veredicto en la causa Fuentealba 2, en el que se juzgaban responsabilidades de los jefes policiales que estuvieron a cargo del operativo del 4 de abril de 2007, en Arroyito.

En cuanto a Benito Ariel Matus, acusado por dos hechos: el abuso de armas agravado por ser funcionario policial al disparar contra un vehículo en el que se trasladaba un grupo de docentes y lesiones leves (también agravado por ser funcionario policial) por haber golpeado a otro docente con la culata de la misma escopeta.

Los jueces, de manera unánime declararon a Matus responsable de abuso de armas por el primer hecho y resolvieron absolverlo por el segundo hecho de lesiones leves, por considerar que a través de la prueba ofrecida durante el juicio, no se pudo despejar la duda razonable.

Los imputados Carlos David Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Federico Soto, Mario Aurelio Rinzafri y Jorge Bernabé Garrido fueron declarados responsables de abuso de autoridad agravado por ser funcionarios policiales por los hechos ocurridos en la segunda y tercera parte del operativo, cuando, a pesar de que los docentes se estaban retirando, se continuó arrojando gases y disparos de escopeta anti-tumulto, persiguiendo a los docentes a lo largo de varios kilómetros y a cientos de metros más allá de la ruta.

Por otra parte, fueron absueltos de la acusación de encubrimiento por no preservar el lugar en el que el cabo Darío Poblete había disparado contra Carlos Fuentealba.

Los jueces declararon no responsables a Julio César Lincoleo y a Aquiles Atreo González quienes estaban acusados de haber encubierto al cabo Darío Poblete luego de que éste disparara contra el vehículo en el que se trasladaba el docente Carlos Fuentealba acabando con su vida. El tribunal no encontró que haya prueba suficiente como para declarar la responsabilidad de los imputados por este delito.

Los jueces Giorgetti, Aufranc y Chavarría Ruiz coincidieron en destacar la importancia de que se haya podido llevar a cabo este juicio como forma pacífica de debate y resolución de un largo conflicto.

Al término de la audiencia donde se dio a conocer el veredicto, el gremio docente ATEN se pronunció sobre el resultado del juicio. En este sentido, se indicó que “se hizo justicia y la cúpula policial del exgobernador Jorge Sobisch fue declarada responsable de la represión ocurrida hace 16 años”.

“El escarmiento que quiso darnos Jorge Omar Sobisch no sirvió y hemos dado una muy buena clase pública de lo que significa defender la vida, la democracia y los derechos de los hombres y mujeres, en libertad y en democracia”, expresó en medio de la emoción Sandra Rodríguez, luego de recibir el inmenso cariño del colectivo docente y de compañeras y compañeros de sindicatos y organizaciones hermanas.

Agradeció la lucha y la dignidad de todas y todos que no bajaron los brazos durante estos 16 años, a pesar de la indignación presente desde aquel 4 de abril de 2007, y remarcó que “este fallo es el cimiento de que las y los trabajadores podemos salir a manifestarlo y hacer uso de ese derecho y de tener justicia”.

Indicó que no se le has fallado a las y los compañeros, afirmó que ella no les falló ni a Carlos, ni a Camila, ni a Ariadna y que cada docente no le falló ni a sus hijos ni estudiantes, generaciones que vieron militar con la camiseta de Carlos y la bandera de la justicia en alto.

“No tengo otras palabras para decir que lo que ocurrió acá fue una pelea jurídica casi imposible, donde quisieron matarnos de muchas maneras, pero no pudieron”, dijo y agregó que, a pesar de las mentiras de Sobisch, hoy “logramos que sus súbditos, los que recibieron sus órdenes, fueran culpables de ese abuso irracional de la violencia, de esa represión y persecución”.

“Hoy, más que una reparación personal, es una reparación social en la que Camila, Ariadna y Sandra Rodríguez somos parte de esa sociedad”, concluyó ante el aplauso cerrado de la multitud presente en las afueras de la Ciudad Judicial.

Marcelo Guagliardo, el secretario general, también remarcó que es “un fallo reparador” para todas y todos lo que “fuimos víctimas de la represión sistemática que instauró como vinculación con el conflicto social el ex gobernador Sobisch”.

“Este fallo es un triunfo de esta lucha, para reivindicar las luchas que dimos, para sanar las heridas y para poner un límite y que nunca más las luchas del pueblo en la calle sean respondidas con la represión organizada del Estado”, remarcó y acotó que “ese es el saldo que no nos van a poder quitar, es nuestra conquista construida en la unidad, sin sectarismo, identificando claramente cuál era el objetivo: la defensa de la vida”

Por último, mencionó que “la vida de Carlos se convirtió en un emblema y es la que nos hizo fuerte y soportar, con el coraje de Sandra e inteligencia y táctica de Pablo (Grisón), los embates para llegar a esto. Nunca más la protesta social debe ser respondida con represión; debe haber ámbitos democráticos para encontrar las respuestas y es obligación de los gobernadores, intendentes, diputados y concejales encontrar esas respuestas”.

En tanto, Marcelo Medrano, abogado querellante junto a Ricardo Mendaña, calificó de “justo” el fallo de Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, aclaró, una vez más, que “no era un juicio contra la Policía, sino contra una forma de ejercicio político que instrumentó Jorge Omar Sobisch a través de la cúpula policial de esa época y que ese abuso arbitrario que no se puede tolerar nunca más”.

Mencionó que condena a estos altos jefes de “abuso de autoridad era central”, porque es lo que todas y todos venían expresando. “Acá se estaba dirimiendo la forma de abusar del poder y es lo que dirime “la forma de abusar del Poder en términos políticos, institucionales y de derechos de toda la ciudadanía”.