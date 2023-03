“Energía Ciudadana”, la lista que lleva a Martín Pereyra como candidato a diputado provincial y que respaldará a Marcos Koopmann en su carrera a la gobernación para el próximo 16 de abril.

“Estamos trabajando sobre la propuesta de educación. Nuestra línea está conformada no tanto por referentes de la política partidaria, sino de la política comunitaria, barrial, social y a través de una empresa, un trabajador, un presidente de un equipo de fútbol, gente de una cooperativa principalmente, gente involucrada en la localidad”, explicó.

El compromiso que plantea este espacio es la vinculación no solo a la actividad petrolera, sino que varios de los miembros “estamos trabajando en la idea de mejorar la mano de obra, pero que repercuta en los neuquinos y neuquinas”.

Pereyra indicó que continuarán con recorridas partidarias aunque aclaró que las realizan desde hace siete años con la Fundación y seguirán. Nuestra idea de este armado político está planteando la necesidad de pensar más allá del 16 de abril y de los resultados”.

El pilar fundamental de esta lista, que también conforma el actual presidente de CEIPA, Cristian Bergese, es “comprometernos con salir a la calle. No tanto la conformación de una lista de diputados que pertenezcan en ámbitos partidarios sino en los presidentes del club, de cooperativas, yo voy a seguir saliendo a la provincia, con la entrega de útiles escolares”. Se continuará el año que viene con los seminarios deportivos, entre otras actividades.

Al momento del acto de inauguración del local -situado en San Martín N° 334- refirió que Energía Ciudadana “hoy es una realidad después de un arduo trabajo de varios meses de la lista Azul y Blanca” y que nació del ADN, del riñón de la agrupación Azul y Blanca que fue conformada hace más de 40 años en el ámbito sindical, donde “estaba un joven Guillermo Pereyra peleando por los derechos de todos los compañeros y compañeras petroleros”.

Pereyra aclaró que no pretenden dividir agrupaciones, todo lo contrario: “es una fuerza que viene a abrirle los brazos a todos los sectores petroleros y no petroleros, ampliar las fronteras todo lo que se ha logrado hasta hoy queremos que sea más grande, ampliado a toda la provincia, a las localidades hidrocarburíferas y a las que no. La campaña de 2013 nos permitió conocer gente de otras localidades muy valiosas que nos sigue acompañando. Hay espacio para ellos y gente nueva para la que vea en la educación un futuro”.

En el acto de apertura estuvieron además los dirigentes Patricio Kein y Marcelo Rucci, junto a Guillermo Pereyra.