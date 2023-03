Una camioneta Fiat Pick Up y una moto de 110 centímetros cúbicos colisionaron esta tarde, pasadas las 20:10 en las calles Belgrano y Elordi de Cutral Co.

La camioneta se desplazaba de este a oeste por Elordi mientras que la moto lo hacía de norte a sur por calle Belgrano. Al llegar a la intersección de estas dos calles, por causas que se tratan de establecer, se produjo el choque entre los dos vehículos.

Ninguno de los involucrados resulto herido y se hizo presente el personal de bomberos voluntarios de Cutral Co, pero se retiraron a los minutos de haber llegado al lugar porque no fue necesaria su intervención.