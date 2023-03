El gobernador Omar Gutiérrez visitó hoy el circuito y señaló que “el balance es ampliamente positivo”. Destacó la asistencia de más de 40 mil espectadores. El piloto de Cutral Co, Agustín Carrasco participa de la competencia internacional.

La séptima edición del MXGP Patagonia Argentina ya se corre en Villa La Angostura, con una cifra récord de pilotos participantes para esta nueva fecha del Campeonato Mundial de Motocross. Gutiérrez se acercó hoy al circuito Patagonia Race Track y destacó la importante convocatoria de público.

“El balance es ampliamente positivo, con la participación de más de 40 mil espectadores”, aseguró el gobernador y expresó que “hay que tener en cuenta que nuevamente somos sede de la primera fecha del calendario del Mundial de Motocross y que también se ha incorporado el Sudamericano”.

Se refirió también al récord de participantes provenientes de 15 países y agregó: “Hay que felicitar la excelente organización, que es lo que genera la posibilidad y la confianza” para que la competencia se desarrolle año a año en la provincia.

Gutiérrez se mostró confiado en que el circuito de Villa La Angostura pueda volver a ser premiado como el mejor del calendario mundial durante este año. “Esto es lo que nos da el aval para volver a tener esta edición el año que viene”, aseguró.

Hoy la acción comenzó a las 10.45 con las prácticas libres. Desde las 15.25 están previstas las carreras clasificatorias (20 minutos más dos vueltas) por cada categoría. Esta competencia abre la temporada 2023 del Campeonato Mundial FIM de Motocross y, además, es válida como fecha única del Campeonato Latinoamericano de Motocross.

Ayer por la tarde la fiesta del MXGP se trasladó al centro de la ciudad, donde se comenzó con la firma de autógrafos y la presentación de los pilotos, a los que el público pudo ver de cerca.

El ministro de Turismo, Sandro Badilla acompañó al gobernador en la visita al circuito y aseguró que “vemos un marco de público impresionante y estamos muy contentos. La organización está funcionando de manera impecable. Este año tenemos récord de competidores”.

El ministro se refirió a la importante convocatoria y manifestó: “Esperemos que se lleven todos una grata experiencia y que Neuquén se siga posicionando como un destino con capacidad de organizar eventos de primer nivel”.

“Todo el pueblo de Villa La Angostura se involucra en este evento y lo siente propio. Por eso es que desde el gobierno de la provincia este año decidimos pedirle a la organización un valor diferencial para los vecinos y vecinas de la localidad, que están pagando el 40% del valor de la entrada general. Eso es importante, porque queremos que se sigan apropiando del evento y que ojalá se siga realizando por muchos años más”, concluyó Badilla.

Por su parte, la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas destacó que en la provincia “el turismo y el deporte van de la mano”. Dijo que “la pista es increíble y fue elegida la mejor del mundo por los mismos corredores”.

Además, detalló una serie de eventos deportivos que se desarrollarán próximamente en la provincia, entre ellos el Campeonato Internacional de nado en Aguas Abiertas, el Campeonato Mundial de MTB y Cross Country, “el rafting en Aluminé, la Copa Argentina de Fútbol Fusión en Neuquén capital y el Mundial de Pump Track”.

“Neuquén es tierra de mundiales y ha demostrado una vez más, con esta organización impecable, que estamos a la altura de cualquier evento”, puntualizó la ministra.

La palabra de los pilotos

Agustín Carrasco, de Cutral Co, señaló que “amanecimos con un día espectacular, así que disfrutando con el equipo y mi familia”. “Esto a nosotros nos ayuda mucho porque es un circuito al que no estamos acostumbrados. En diferentes partes del país hay circuitos, pero no tan técnicos como éste. Cada vez que corremos o entrenamos acá es algo nuevo para nosotros, por lo técnico que es”, manifestó.

Joaquín Poli, de Santa Fe, destacó la convocatoria de público y de pilotos y aseguró que “a nuestro deporte y a nuestras marcas les suma muchísimo que esto sea tan popular”. Dijo que “nuestro deporte en Argentina lamentablemente no es muy popular, entonces nos ayuda muchísimo” que el mundial se corra en Villa La Angostura. “Estuvimos mucho tiempo sin un campeonato del mundo de motocross en Argentina. Que se vuelva a hacer y con tanta constancia -porque año a año va mejorando y salió elegida como mejor pista-, para nosotros es buenísimo; nos ayuda y nos sirve un montón”, indicó.

Por su parte, Agustín Poli dijo estar “muy contento de volver a estar en MXGP. Ya había estado en 2015 y 2017. Volver a estar es un placer y más que sea acá en Villa La Angostura, que es una ciudad hermosa y un lugar hermoso para venir”. “Para nosotros es un placer estar a la par de ellos (por los pilotos internacionales), poder medirnos y poder verlos”, señaló.

Diego Soria, de Tucumán, expresó que participar en el mundial “es algo muy lindo y es la segunda vez que lo puedo hacer”. Destacó la importancia de “disfrutar y vivir este evento que lo tenemos una sola vez al año y es muy grande”, y consideró que el evento en la provincia “es muy positivo” para el motocross argentino.