Nahuel Pennisi es un artista realmente único. Un talento y una sensibilidad en verdad extraordinarios son su sello, no solo como músico, sino también como persona. Algo que queda en evidencia apenas se lo escucha: su arte llega directo al alma.

Primavera es el álbum debut con Sony Music de este virtuoso guitarrista, cantante y compositor autodidacta, ya ha compartido su música con figuras de la talla de León Gieco, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Soledad, Luis Salinas, Chango Spasiuk, Ligia Piro y el grupo Carajo, La Delio Baldes, Abel Pinto y el sinfónico con Riky Martin entre otros.

Con una historia de vida digna de conocerse, Nahuel posee una relación innata con la música que se expresa a través de todo su cuerpo: desde su oído absoluto a la técnica completamente personal que ha desarrollado para tocar la guitarra, todo en Pennisi es música.

El guitarrista comenzó el show en el Centro Cultural con zambas, chacareras y donde se llevó todos los aplausos al homenajear a la Mujer, el cual lleva el nombre de “Ella”.

Además hubo tiempo para homenajear a los campeones del mundo en Qatar y donde interpretó “Toco y Me Voy”, uno de los clásicos de Bersuit Vergarabat y de su Álbum “Primavera”, que salió a la venta en 2015 y con el que se llevó una nominación en los premios Latín Grammy como Mejor Álbum Folklórico en 2016.

Al finalizar el show, el intendente de Cutral Co, José Héctor Rioseco, y la subsecretaria de Cultura, Cintya Ferreira Mesa, le obsequiaron el vino de la Bodega de Cutral Co y una de las réplicas del Cristo obra llevada a cabo por el escultor Aldo Beroisa.

Tras su presentación, Nahuel Pennisi manifestó: “ha sido un show espectacular, me sentí muy cómodo y quiero agradecer a la gente de Cutral Co que cantó y aplaudió mis canciones desde el comienzo. Ahora a probar el vino de Cutral Co en el camarín”, finalizó.