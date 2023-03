Los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul declararon asueto laboral por el Día Internacional de Mujer; que se conmemora este miércoles 8 de marzo.

Esta medida abarca a todo el personal femenino con el objetivo de que las trabajadoras puedan participar de las distintas movilizaciones que se realizarán en la comarca.

Huincul: “La Municipalidad de Plaza Huincul informa que, considerando que cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y teniendo en cuenta que este fecha es un símbolo de lucha en el que se reivindican los derechos de las mujeres, en pos de alcanzar la igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida, y que esta gestión municipal se encuentra firmemente comprometida en apoyar e impulsar la proyección de acciones y políticas públicas tenientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, fomentando la igualdad de derechos y condiciones, el intendente municipal dispone, mediante Decreto N° 249/2023, asueto administrativo para el día 8 de marzo del corriente año para todas las mujeres que se desempeñan en el ámbito de la administración pública, a excepción de aquellas que se encuentran afectadas a garantizar los servicios esenciales.”

Cutral Co: “La municipalidad de Cutral Co informa que el próximo miércoles 08 de marzo del corriente año se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, por tal motivo el ejecutivo municipal DECLARA asueto administrativo para el personal femenino Municipal y de Empleos Transitorios que prestan servicios en el ámbito de la Municipalidad de Cutral Co, y a su vez ESTABLÉCESE que el mismo no tiene alcance al personal que se encuentre cumpliendo guardias activas y o pasivas en todas las otras dependencias Municipales, como así también los servicios esenciales.

A través de estos decretos las mujeres que se desempeñan en en la administración pública no tendrán la obligación de cumplir con los labores durante la jornada del 8M.