Con una estación de servicio sin combustibles para la venta, y otra en plenas obras de refacción a la vera de la ruta 22 en Cutral Co, se incrementó la afluencia de viajeros y vecinos con sus vehículos en las otras expendedoras, donde se pueden ver largas filas.

Desde hace varios meses, la estación de servicios Axion -ubicada en Yrigoyen y Primeros Pobladores– no vende combustibles, pero permanece con el local abierto, incluso durante las horas de la madrugada. En el sitio se pueden comprar algunos elementos básicos para un viaje, bebidas y algunos alimentos, como galletitas. El uso de los baños también está a disposición de quien requiera las llaves.

A los pocos metros se ubica la estación de servicios YPF, el lugar que resultaría optativo para cargar combustible, pero desde hace unos días se encuentra en obras, y la venta se redujo a unos pocos surtidores. Así, se forman largas filas de vehículos.

Los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul conocen dónde se ubican las otras estaciones y se movilizan hasta ellas, pero cuando los camiones descargan nafta y gasoil, y los sitios dejan de vender hasta que se finalice esa maniobra, también deben resignarse a esperar durante varios minutos en la que sí se encuentre vendiendo.

Según se pudo conocer, en la estación YPF de la ruta 22 en Cutral Co, se están efectuando importantes obras de modificación, con el fin de elevar la cantidad y calidad de servicios que se prestarán allí.

CUESTIONES EMPRESARIALES

Cutral Co al Instante consultó al propietario de la Axion, Elio Crisorio, sobre la situación de la estación, y se limitó a decir que “desde hace unos dos meses no venden combustibles, pero en el transcurso de la semana se estaría solucionando, es por cuestiones empresariales”. Sin embargo, los usuarios de los combustibles de esa marca dicen que no pueden cargar desde hace mucho más tiempo.

Crisorio sí enfatizó que el local comercial continúa abierto y que los empleados siguen trabajando para la firma.