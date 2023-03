Fue en el salón de Mutual Policial, en la calle Belgrano, ante un grupo de personas que acompañan su candidatura.

En ese contexto, recordó que la Seguridad es un problema central para la ciudadanía del Neuquén, y dijo que no se puede tener una sociedad segura si no se invierte en seguridad, “por eso, en primer lugar, vamos a devolver el estatus de Ministerio a la rama de Seguridad. No puede ser una secretaría simplemente”. “El ministro de Seguridad tiene que estar sentado en el gabinete de la provincia y participar de la mesa donde se toman las decisiones”, remarcó.

El candidato a gobernador aseguró que brindarán a las fuerzas de seguridad de la provincia herramientas modernas, en base a lo demandado por la sociedad, con capacitación de primer nivel. También dijo que se evaluará el actual régimen de las guardias de 12×36, y se trabajará en un nuevo modelo de pases y traslados; entre otras cuestiones reglamentarias a analizar con la fuerza. “Vamos a tener una mesa de decisión con hombres y mujeres que entiendan lo que debe suceder dentro de la fuerza”, indicó.

Por su parte Ernesto Novoa, suboficial retirado de la Policía provincial y vicepresidente de la Mutual Policial, dijo que por primera vez los convocan y reconocen la capacidad de la familia policial, “nosotros nos formamos como policías y nuestra formación hace que hasta el último suspiro nos sintamos así”. “Nunca nos tomaron como personas, siempre como objetos. Por eso, cuando se repartían becas o viviendas para todos, para el personal policial nunca hubo. La voz del policía no está nunca, siempre fuimos relegados, pero hoy por primera vez tenemos un lugar junto a Rolando Figueroa”, remarcó.

Estuvieron presentes las candidatas a diputadas provinciales por Desarrollo Ciudadano / Comunidad en Cutral Có y Centenario, Yamila Hermosilla y Jorgelina Novoa; por el Partido Socialista, Gustavo Iril, Ana María Sepúlveda; del PRO, Leticias Esteves y Marcelo Bermúdez; y por el Movimiento Social por la Dignidad, Luis Martínez; entre otros. También el candidato a intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el referente de GENES Seguridad, Dr. Gustavo Lucero; oficiales y suboficiales retirados de toda la provincia, entre otros.