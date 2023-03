Las autoridades del establecimiento educativo hicieron conocer a las familias de los alumnos, que las clases no comenzarán en el lugar esta semana -como sí ocurrirá en el resto de las escuelas- porque se están efectuando obras.

El calendario escolar neuquino marcó el primero de marzo para el inicio de clases. Luego de acordar con el gremio docente lo relacionado a los salarios, tampoco esa fecha será respetada, porque ATEN decidió lanzar un paro para ese día, para acompañar el inicio de otra etapa del juicio por la muerte del maestro Carlos Fuentealba. En consecuencia, los alumnos comienzan las clases el jueves 2 de marzo.

En el caso de la escuela primaria Nº 159, los niños no comenzarán el ciclo lectivo esta semana. Las autoridades escolares anunciaron a las familias mediante un comunicado que “se continúa trabajando con las obras solicitadas a cargo de mantenimiento escolar. Por tal motivo, las clases no comenzarían en el tiempo establecido por el CES (Calendario Escolar Situado) hasta tanto no se culmine en la totalidad con las mismas, se limpie y se desinfecte en forma general, para poder garantizar así el inicio de clases”.

Según se pudo conocer, en el establecimiento se están realizando obras en los baños -incluso con la construcción de un sanitario adaptado para personas con limitaciones físicas-; adecuaciones eléctricas y de agua, y recuperación del anfiteatro, entre otras.