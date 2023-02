Una vecina de la calle Laguna Verde hizo pública una situación vivida el martes pasado por la tarde, cuando una vecina que sufre padecimientos mentales quiso entrar en su casa.

“Casi me tira la puerta a patadas, me gritaba que Dios le había revelado que yo debía morir, desde ese entonces estoy aterrada“, contó Jaquelin a este medio.

La vecina es una mujer que ha tenido este tipo de padecimientos mentales desde siempre. “Desde que vivo en el barrio, hace unos 16 años, ella tiene problemas, nos insultaba, tira piedras, pero bueno, se convivía“, dice la vecina pero eso cambió en los últimos días.

“Es la primera vez que quiere meterse en mi casa, no sabía yo si estaba armada y si iba a poder tirar la puerta”, describió Jaquelin, que llamó a la policía y luego radicó una denuncia en la comisaría por agresión.

“Queremos que la ayuden, porque ella vivía solamente con su hijo que también tiene padecimientos”, dijo la vecina. Desde que la policía la llevó el martes no han sabido nada. “Desde la comisión vecinal quisieron consultar si está internada o no, pero les dijeron que no pueden informar nada, yo quisiera saber si puedo dormir tranquila porque sigo con mucho miedo”, detalló la vecina.

Según la ley nacional de salud mental, las internaciones se hicieron la excepción y no la regla. “Queremos que la traten y la ayuden, tiene un problema de su salud mental pero no podemos estar tranquilos porque si le da un brote y ataca a un niño…” reflexionó la vecina.