En los últimos días, la Municipalidad de Cutral Co publicó un edicto para informar a los familiares de medio centenar de fallecidos, que tienen un plazo para regularizar la situación tributaria del cementerio, antes de proceder a la exhumación de los restos.

Llamativamente, en el listado se puede leer “Aldo V. Maulú”, el médico que fue director del antiguo Hospital Rural, a quien se homenajeó en su momento al darle su nombre al nosocomio que prestó los servicios de salud a varias generaciones de habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul, como así también de las localidades cercanas.

El doctor Maulú dejó su huella en las dos comunidades, por su labor como médico y administrador del viejo hospital de Cutral Co, que ocupó durante muchos años las instalaciones ubicadas en Sáenz Peña y Alberdi, donde hoy se asientan dependencias municipales como la Dirección de Catastro, y un anexo de la Universidad Tecnológica Nacional.

Llegó a la provincia neuquina junto a su familia, para ejercer su profesión, primero en Picún Leufú, luego en Chos Malal y finalmente en Cutral Co, donde ganó el concurso para dirigir desde 1970 la dirección del Hospital Rural que atendía a los vecinos de la comarca petrolera y los alrededores, hasta donde alcanzaba la zona sanitaria V. Lo acompañaba su esposa Mabel Herrera, odontóloga, con quien tuvo tres hijos.

Precisamente con uno de ellos -Javier, de 15 años- protagonizó un accidente automovilístico en el que ambos perdieron la vida.

Como parte de la historia de la ciudad, no sólo por su desempeño como médico, si no también por su participación en la política -primero en las filas justicialistas, y luego como activo miembro del Movimiento Popular Neuquino (incluso llegó a ser diputado), en 1984 se le dio su nombre al hospital local, para homenajearlo. Fue durante la gobernación de Felipe Sapag, con quien mantuvo un vínculo de amistad.

El edicto y la posibilidad de exhumación

Los restos del doctor Maulú y de su hijo Javier, ocupan un nicho en el cementerio de Cutral Co. Sus nombres y los de otros casi cincuenta vecinos más, conforman el listado que el municipio publicó en un edicto mediante el que se informa a sus familiares que corre un plazo de sesenta días para regularizar la situación impositiva, antes de proceder a la exhumación.

La razón detrás de la decisión de desocupar nichos antiguos, está en el escaso sitio que le queda a la necrópolis para brindar el destino final a sus vecinos.

Más allá de los impuestos, el tiempo transcurrido, y otras circunstancias, no parece merecer quien fuera en vida un doctor apreciado por su comunidad el frío destino de una fosa común.

Maulú forjó con su trabajo una parte importante de la historia local, y como tal, su figura debería ser preservada del olvido, que ya tuvo su primer capítulo cuando el ex gobernador Jorge Sobisch -por razones desconocidas- no firmó el decreto para que el actual Hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, también recibiera el nombre del doctor Aldo V. Maulú.