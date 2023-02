Ramón Rioseco irá por tercera vez como candidato a gobernador de la provincia de Neuquén. El ex intendente de la ciudad de Cutral Co publicó un video en el que firmaba la aceptación del cargo.

Esta es la lista completa de candidatos a gobernador:

-Marcos Koopmann y Ana Pechen (MPN)

-Rolando Figueroa y Gloria Ruiz (Comunidad),

-Ramón Rioseco y Ayelén Gutiérrez (Frente de Todos Neuquino),

-Pablo Cervi y Jorge Taylor (Juntos por el Cambio),

-Carlos Eguía-Catalina Uleri (Partido Libertario)

-Patricia Jure y Raul Godoy (Frente de Izquierda Unidad)

Habrá elecciones en 21 localidades de la provincia pero no en Cutral Co ni en Plaza Huincul, que todavía no han definido sus fechas para votar.

Además de los seis candidatos, se presentaron 27 listas de diputados provinciales, es decir que al momento de llegar a la máquina de votación, habrá que elegir entre los 27 partidos y no entre seis. Es que la estrategia de todos los candidatos ha sido generar muchas listas colectoras con candidatos propios.