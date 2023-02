Soy Novoa María José, estudiante avanzado del profesorado de enseñanza primaria del Instituto de Formación docente N° 1 de la localidad de Cutral-Co.

Como es de publico y notorio conocimiento en nuestra institución se está realizando una obra de infraestructura con respecto al gas, como todos saben y para quienes no, en nuestra institución durante la mañana funciona el jardín y la escuela primaria, mientras que por la tarde funciona el jardín y el nivel superior correspondiente.

Hoy nos encontramos con la incertidumbre del regreso a clases de los distintos niveles que componemos la comunidad educativa del IFD N°1, pero en el caso del ciclo superior la situación de INCREDULIDAD pone de manifiesto la calidad educativa de quienes seremos los formadores de los niños, niñas y adolescentes de la comarca petrolera, SEREMOS ESOS DOCENTES LOS CUALES PRETENDEMOS BRINDAR LO MEJOR DE NOSOTROS A LO MÁS PRECIADO QUE SON SUS HIJOS COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NUESTROS.

Quizás para muchos es responsabilidad del estado, para otros del equipo directivo, lo único que puedo y quiero manifestar que siguen siendo los estudiantes de los distintos niveles los REHENES DE UNA DISPUTA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN ESTOS DIRECTIVOS, EL GOBIERNO Y DEMÁS, LOS QUE AL FIN Y A CABO SON EMPLEADOS DEL PUEBLO Y QUE SUS SUELDOS SALEN DE LOS IMPUESTOS QUE NOSOTROS, O SEA, DE CADA CIUDADANO DE ESTA BELLA PROVINCIA.

Se que muchos me criticaran, dirán somos trabajadores de la educación, pero NO SEÑORES SON NUESTROS EMPLEADOS, como debe entender el gobierno que SON MEROS ADMINISTRADORES DE LOS BIENES DEL PUEBLO, Y AL PUEBLO LE DEBEN RESPUESTAS.

Claro es entendible que para los funcionarios los niños, niñas y adolescentes no son votos, por lo tanto no les suman a sus campañas pero deben recordar que en algún momento lo serán, pero sobre todo que A TODOS LOS SERES HUMANOS, SIN DISCRIMINACIÓN DE RAZA, RELIGIÓN O GÉNERO, LOS DERECHOS QUE NOS ASISTEN SON DE CATEGORÍA INTERNACIONAL, COMO ES EL DERECHO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN, uno de los más invaluable considerado en muchos lugares como UN PRIVILEGIO.

Sepan disculpar lo extenso de mi manifiesto, pero hoy estamos en el IFD N° 1 a la deriva, o como se dice a la buena de Dios, donde no sabemos según los directivos si la obra estará terminada en tiempo y forma, donde los fantasmas del pasado sufridos por otras instituciones educativas como la EPET N° 10, nos lleva a pensar si la terminaran o tendremos que cortar una ruta para obtener una respuesta, si los directivos están agotando todas las vías administrativas y jerárquicas que existen para lograr decir que comenzaremos en tiempo y forma.

El pensar que la obra del techo no se realizara este año y que puede suceder lo mismo que el anterior y caerse, rogando que nadie salga lastimado, que las mesas de examen “supuestamente están garantizadas, pero que ‘ NOSOTROS NO LE VAMOS A HACER EL CALDO GORDO AL GOBIERNO TRASLADÁNDONOS A OTRO ESTABLECIMIENTO’, que el retraso genera un abismo en nuestras prácticas o residencias, materias troncales las cuales nos permiten conocer por dentro y vivencias la vida institucional de nuestra profesión, sea esta por vocación o porque no tenes la carrera que deseabas estudiar en la zona.

HOY ESTA DISPUTA, INCERTIDUMBRE O COMO LO QUIERAN LLAMAR, TIENE A TODA UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON TRES NIVELES EN JAQUE.

Por eso hoy queremos que nos ayuden a que si es necesario el mismísimo gobernador Omar Gutiérrez se entere que no sabemos que va a suceder, que el ministro Osvaldo Llancafilo, sepa que necesitamos respuestas a los mail, a las requisitorias que esta comunidad educativa del IFD N° 1, los estudiantes del IFD N°1 necesitamos respuestas.

A NUESTRAS COMUNIDADES DE CUTRAL-CÓ Y PLAZA HUINCUL LES PEDIMOS QUE NOS ACOMPAÑEN VIRALIZANDO ESTA CARTA DE LECTORES.

QUE ES NECESARIO TENER RESPUESTAS, O POR LO MENOS QUE SE LAS DEN A LOS DIRECTIVOS.”

DESDE YA MUCHAS GRACIAS, POR TOMARSE EL TIEMPO DE LEER ESTAS LINEAS.

MARIA JOSE NOVOA

