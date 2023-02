Una vecina de Cutral Co se encuentra en la búsqueda de su perra “Loba” que desapareció hoy durante un intento de robo.

Su dueña no sabe si se la llevaron o se asustó y escapó. La perrita es una Pastor Alemán de pelaje negro y está embarazada. “Eso es lo que más me preocupa. Me da miedo que los tenga sola o que la lastimen por sus perritos o los vendan; y no saber nada de ella” expresó.

Loba tiene una mancha blanca en el pecho y es de estatura mediana. Supuestamente la habían visto en barrio San Martín, ex500 Viviendas, pero fueron hasta allá y no era ella.

Por cualquier información se pueden comunicar por mensaje de WhatsApp al 2994838216 o llamar al 2994837826.