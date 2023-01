Se trata del programa Mi Pieza que realiza el gobierno nacional. Todavía está abierta la inscripción para mujeres mayores de 18 años (con o sin hijos).

Mediante el programa nacional “Mi pieza” el Estado destina fondos para refacciones, mejoras o ampliaciones. Para anotarse, se debe contar con una vivienda en un barrio popular registrado en el RENABAP, ser argentina o residente permanente, y contar

con Certificado de Vivienda Familiar.

El RENABAP es el registro nacional de barrios populares y villas. En Cutral Co los dos sectores incluidos en ese listado son Monte Hermoso, y Filli Dei Sur. Plaza Huincul no tiene barriadas inscriptas.

Soledad Urrutia es la responsable del CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) en Neuquén. Confirmó a Cutral Co al Instante que aún hay tiempo para que las mujeres que reúnan los requisitos se inscriban, e indicó que si el barrio en el que tienen sus viviendas no figura en RENABAP, pero no cuenta con los servicios básicos como red cloacal o de agua corriente, por ejemplo, también pueden anotarse.

De acuerdo a la información online, las aspirantes a acceder a los montos que la Nación destina para mejoras de las viviendas deben primero completar la solicitud. Luego de una etapa de evaluación de la documentación presentada, se hace un listado con aquellas que cumplen con todos los requisitos, y se pasa a un sorteo, que se realizará el 14 de febrero.

Las personas que se inscribieron en llamados anteriores no deben realizar una nueva inscripción, porque ya figuran en los listados. Pero si alguna vez recibieron el beneficio, no pueden compulsar otra vez. La inscripción se puede realizar en el link

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Una vez realizado el sorteo, las beneficiarias cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Se puede realizar: