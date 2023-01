Desde esta mañana, un grupo de nueve madres solteras se instalaron en el predio donde se levantan las 32 casas para adultos mayores en el barrio Progreso de Cutral Co.

Gimena, una de las manifestantes indicó que “tuvimos que tomar la medida de venir acá. Esto no es usurpación, sino que vinimos acá a buscar una solución”. Explicó que el objetivo es que el municipio de Cutral Co o alguien “se haga cargo de la situación en la que estamos”.

A la hora de mencionar cuál es su situación, indicaron que es distinta. Algunas tienen terreno, pero no cuentan con los medios para levantar la vivienda; otras no tienen terreno aunque si trabajan y otras no tienen ni terreno ni trabajo. Todas tienen niños y niñas, quienes están en el predio con ellas.

“Pedimos que nos ayuden y que se acerquen a darnos una solución”, aclararon. Más temprano, una persona del municipio cutralquense se acercó hasta el lugar, pero hasta pasado del mediodía no había vuelto.

En cuanto al plan donde se encuentran, aclararon que saben que son casas destinadas a adultos mayores y que “no queremos apropiarnos”. Y señalaron que en algún punto las están cuidando porque el plan está abandonado, y ya otras personas se llevaron el cerco perimetral, algunos derribaron las paredes para llevarse el hierro y se están destruyendo.

La policía llegó al lugar y las notificó del inicio de una causa judicial.