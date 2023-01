El intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, contó que el gobernador Omar Gutiérrez le pidió que fueran el 16 de abril con la provincial “pero por carta orgánica, en el artículo 160, las tenemos que hacer 90 días diferidas de las elecciones nacionales o provinciales”.

En definitiva, si las hacen 90 días de las elecciones de octubre serían en julio, si son 90 días antes de las PASO, entonces serían en mayo.

El gobernador Omar Gutiérrez además sugirió que se hicieran juntas las elecciones en Plaza Huincul y Cutral Co pero deberían ponerse de acuerdo Suárez y el intendente Rioseco.

“No he podido hablar con José (Rioseco) pero posiblemente pueda ser, no lo descarto porque no he hablado”, dijo Suárez sobre la posibilidad de elegir una misma fecha.

Y aclaró “mi mayor de los respetos para José porque cada uno de los jefes comunales fijamos la fecha, ante la buena relación que hay entre las dos ciudades no está descartado pero tampoco afirmado y no quiero faltarle el respeto ni a él (por José Rioseco) ni a Ramón (Rioseco)”.

Por otro lado, consideró que una buena elección de Marcos Koopmann en abril será bueno para Huincul. “Marcos Koopmann levantó mucho en las encuestas y no cabe duda que contaremos con todo su apoyo como hasta ahora” para una elección posterior.